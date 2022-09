Atletica: Crippa partecipa al Giro al Sas su strada a Trento

ROMA, 30 SET - Il rientro è sulle strade di casa, nel cuore della 'sua' Trento, fra il calore dei concittadini. Il campione d'Europa dei 10.000 metri, e bronzo dei 5.000, Yeman Crippa, è l'atleta di punta del Giro al Sas di domani pomeriggio (il via alle ore 18,30), giunto alla 75/a edizione: la gara si snoderà su un percorso di poco superiore ai 10 chilometri. Per l'azzurro delle Fiamme Oro è il primo di due impegni ravvicinati su strada (sabato prossimo sarà in gara in una 10 chilometri, a Forlì): ambisce al podio e spera di migliorare il terzo posto di quattro anni fa. L'atleta allenato da Massimo Pegoretti avrà di fronte un rivale dal curriculum di prestigio, come l'etiope campione in carica Muktar Edris, due volte oro mondiale sui 5.000 a Londra e Doha, già quattro volte vincitore a Trento (2014, 2015, 2017, 2021). "Correre in casa a Trento è un po' come raccogliere tutto quello che ho fatto in questa stagione - ha detto Crippa, in sede di presentazione -. La prendo come una festa, anche se la gara sarà durissima e dovrò spremermi a fondo per provare a vincere: ci sono riuscito nel 2009 da ragazzino e spero di farcela prima o poi anche da grande". Il successo italiano nella gara dei big manca dal 2006: l'ultimo a iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro è stato l'olimpionico della maratona Stefano Baldini.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA