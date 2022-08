Atletica:Diamond League, a Chorzow Duplantis vince alto con 6.10

(ANSA-AFP) - ROMA, 06 AGO - Un salto a 6 metri e 10 di altezza - olto meno del suo record del mondo - e Armand Duplantis si aggiudica la nona tappa della Diamond League dell'alto, a Chorzow, in Polonia. Lo svedese, campione del mondo due settimane fa a Eugene, ha ottenuto la sua misura al terzo tentativo, e ha poi deciso di non procedere oltre. Ha preceduto il norvegese Sondre Guttormsen (5,73 m) e il filippino Ernest John Obiena (5,73 m). Duplantis aveva già la certezza di vincere la sua seconda Diamond League dopo aver saltato gli incontri a Doha, Eugene, Oslo e Roma. La tappa di Chorzow non contava per la classifica finale. (ANSA-AFP).

