Atletica: esordio il 4 febbraio in Polonia per il campione olimpico Marcell Jacobs

Il 4 febbtraio a Lodz in Polonia, Marcell Jacobs, campione olimpico ed europeo in carica dei 100 metri e campione mondiale ed europeo dei 60 in carica, aprirà la sua stagione indoor ’23 prendendo parte alla "Orlen Cup". Nel 2022 Jacobs aveva vinto questo meeting al coperto correndo in 6"49 per poi vincere in stagione l'oro iridato e continentale al coperto. A Lodz Jacobs ritroverà lo statunitense Mike Rodgers vincitore del meeting due anni fa davanti all'azzurro, che si era preso la rivincita nel 2022.

Marcell Jacobs arriverà in Polonia pochi giorni dopo lo stage che lo vede impegnato dal 29 dicembre a Dubai e che si concluderà il 28 gennaio e quello di Lodz sarà il primo test agonistico in vista degli Europei indoor in programma dal 2 marzo a Istanbul.

Marcell Jacobs e lo sprinter siracusano Matteo Melluzzo in azione Marcell Jacobs, Carmelo Giarrizzo e Filippo Randazzo

E tempo di raduni anche per gli altri big azzurri. A Tenerife nelle Isole Canarie, al lavoro il bronzo mondiale del salto in alto Elena Vallortigara, l’argento europeo del triplo Andrea Dallavalle, il campione olimpico della staffetta e bronzo continentale dei 200 Filippo Tortu e le staffettiste della 4x100 bronzo a Monaco e del gruppo fa parte anche il saltatore in lungo etneo Filippo Randazzo che ha pienamente recuperato dall'infortunio che lo aveva fermato nel 2022 e con lui anche il suo allenatore Carmelo Giarrizzo. In Portogallo, a Monte Gordo, si preparerà il campione d’Europa dei 10.000 Yeman Crippa con i gemelli palermitani Ala e Osama Zoghlam.

Carmelo Giarrizzo e Filippo Randazzo

Gianni e Matteo Melluzzo

Ala e Osama Zoghlami

Con il responsabile della velocità azzurra, il prof. Filippo Di Mulo, catanese, si allena invece a Formia un gruppo di velocisti della 4x100 e 4x400 e del gruppo fa parte anche il formidabile sprinter siracusano Matteo Melluzzo. Un primo stage azzurro del 2023 per Matteo Melluzzo, allenato dal papà Gianni, che fino a sabato si allenerà con il gruppo che comincia la preparazione per arrivare al meglio ai primi appuntamenti che serviranno per qualificare il quartetto ai Mondiali. Nel 2022 Melluzzo allenato dal papà Gianni, ha fatto parte del gruppo assoluto a Europei e Mondiali e con l’Italia ha vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo.

Matteo Melluzzo e il prof. Filippo Di Mulo

