Atletica: Europei; 20 km marcia donne,Trapletti a 37 anni

ROMA, 20 AGO - Bella gara, nei 20 km di marcia donne degli Europei di Monaco, dell'azzurra Valentina Trapletti che, a 37 anni compiuti il mese scorso e sotto la pioggia che ha caratterizzato questa prova, si è piazzata al quinto posto nella gara vinta dalla 38enne greca Antigoni Ntrismpioti. La Ntrismpioti aveva vinto a Monaco anche la gara dei 35 km, diventando la marciatrice più anziana a salire sul gradino più alto del podio in un evento top. Tutto ciò dopo che, dal 2004 al 2011, aveva smesso di fare sport, perché non riusciva a conciliarlo con il lavoro. "Peccato, speravo in qualcosa in più - ha detto la milanese Trapletti a RaiSport dopo la gara -, ma oggi ho dato tutto e a un certo punto sentivo che le gambe non andavano come avrei voluto. Comunque io ci sono sempre".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA