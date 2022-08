ROMA, 19 AGO - Argento e bronzo per l'Italia nei 3000 siepi ai campionati Europei di Atletica leggera di Monaco di Baviera. L'oro è andato al finlandese Raitanen. Secondo posto per l'azzurro Ahmed Abdelwahed, medagli di bronzo per Osama Zoghlami

