ROMA, 11 DIC - Jakob Ingebrigtsen ha vinto la gara senior agli Europei di cross, in corso nel parco della Venaria Reale. Il campione norvegese ha preceduto il britannico Cairess ed il belga Kimeli. Quarto posto per Yeman Crippa, ottavo per Yohanes Chiappinelli e 13/o per Osama Zoghlami. Piazzamenti che sono valsi all'Italia l'argento nella classifica a squadre.

