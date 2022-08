Atletica: Europei; Jacobs rinuncia a correre batteria 4X100

ROMA, 19 AGO - Marcell Jacobs non correrà stamane la batteria della staffetta azzurra 4x100 maschile agli Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera. La decisione è stata presa dopo il riscaldamento del campione olimpico e continentale che alle 10.10 avrebbe dovuto prendere parte alla batteria all'Olympiastadion insieme agli altri azzurri Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo e Chituru Ali. Al suo posto in pista ci sarà Wanderson Polanco.

