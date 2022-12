Atletica: Golden Gala 2023 sara' a Firenze

ROMA, 22 DIC - Sarà Firenze a ospitare l'edizione 2023 del Golden Gala Pietro Mennea. La tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma per venerdì 2 giugno 2023, si terrà allo stadio "Luigi Ridolfi", impianto che ha già accolto con successo l'evento nel 2021. A formalizzare la scelta è stato il presidente della Fidale, Stefano Mei, nel corso della riunione del consiglio federale di stamattina. "Come sapete l'Olimpico di Roma non sarà disponibile a causa degli interventi di riqualificazione della pista in vista degli Europei 2024 - ha detto il presidente - e la scelta di Firenze è il compimento di un percorso di dialogo con le istituzioni a tutti i livelli. È una sede di altissimo profilo già apprezzata nel 2021. Abbiamo valutato anche l'ipotesi di Napoli, ma la concomitanza con il campionato di calcio e l'impossibilità di svolgere gare di lanci l'ha resa impossibile per quest'anno". Il Golden Gala 2023 sarà la terza tappa del massimo circuito internazionale, la prima in Europa. Una serata di stelle, con i fuoriclasse di tutto il mondo e i campioni azzurri, che andranno alla ricerca di punti per la qualificazione alla finale di Eugene (16-17 settembre). Nel programma dell'evento di Firenze sono previste quindici specialità. Uomini: 100, 200, 5000, 110hs, alto, triplo e peso. Donne: 100, 400, 1500, 3000 siepi, 400hs, asta, lungo, disco.

