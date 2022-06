Atletica:Golden Gala;forfait Barshim,salta sfida con 'Gimbo'

ROMA, 07 GIU - Orgogliosi di gareggiare in casa, davanti a un fiume di passione, a un passo dal pubblico dell'Olimpico che ha sognato con i Giochi di Tokyo e con un'atletica azzurra tornata al centro del mondo. Il 'Golden Gala Pietro Mennea' di giovedì è ancora più speciale per gli atleti italiani: tanti (36) e con molti possibili protagonisti, a partire dall'olimpionico dell'alto, Gianmarco Tamberi. In gara anche gli staffettisti d'oro della 4x100 Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta (nei 200) e l'olimpionico della 20 km Massimo Stano, sui 3000 di marcia. Ma in generale, gli azzurri saranno presenti in ognuna delle sedici specialità e riceveranno un'ondata d'affetto dalle tribune e dalle curve dell'Olimpico, in un meeting che lancerà molti di loro verso gli eventi internazionali: da Yeman Crippa a Larissa Iapichino, da Gaia Sabbatini a Edoardo Scotti, dai siepisti Zoghlami e Abdelwahed a Dalia Kaddari. E a salutare il pubblico dell'Olimpico ci sarà anche l'oro dei 100 e della 4x100 Marcell Jacobs, in ripresa dai recenti problemi muscolari. Sui social, Gimbo Tamberi ha chiamato a raccolta tutto il pubblico romano, definendolo "il migliore del mondo". Trascinatore, showman, saltatore che sa unire meglio di chiunque altro l'agonismo e la capacità di coinvolgere, è pronto a regalare spettacolo e divertimento con i suoi salti ritmati dall'entusiasmo dei tifosi. "È una delle gare più importanti dell'anno, ho voglia di tornare a volare: non penso ad altro da qualche giorno! E se non avete ancora preso il biglietto, affrettatevi a farlo perché quest'anno… spacchiamo tutto", le parole piene di adrenalina del marchigiano che all'Olimpico troverà, tra gli altri, l'ucraino Protsenko, lo statunitense Harrison, l'australiano Starc. Non Mutaz Barshim, con cui ha condiviso l'oro olimpico di Tokyo, che ha deciso di dare forfait in quanto frenato da un problema fisico. Buoni segnali per Gimbo sono arrivati dalla trasferta di Ostrava, il 31 maggio, quando si è rivisto su misure internazionali di valore a 2,30. Il Golden Gala è l'occasione migliore per spiccare il volo in vista dei Mondiali negli Stati Uniti e della sua ambizione di vincere l'unico oro che ancora gli manca, quello iridato all'aperto.

