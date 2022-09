Atletica: immenso Tamberi, rivince finali Diamond League

ZURIGO, 07 SET - Immenso Gianmarco Tamberi. Nella finale di Zurigo l'oro olimpico ed europeo si conferma campione della Diamond League nel salto in alto, conquistando il diamante per il secondo anno consecutivo, di nuovo con la misura di 2,34, la migliore prestazione della sua stagione, all'ultima gara dell'anno. Ha battuto l'americano JuVaughn Harrison che lo aveva sorpassato con 2,32 alla prima prova (poi lo statunitense è secondo con 2,34 ma con un errore in più). Per Gimbo è un'altra dimostrazione di classe straripante, e per festeggiare si inginocchia dinanzi a sua moglie Chiara Bontempi e le regala il bouquet di fiori del vincitore.

