Atletica:Jacobs,Coleman favorito, proverò a stargli davanti

ROMA, 17 MAR - "Qui vince chi sbaglia meno, è così in generale ma soprattutto nei 60. Il favorito n. 1, che gioca in un campo tutto suo, è Coleman: è lui l'uomo da battere ma io cercherò di stargli il più vicino possibile e proverò a mettergli la testa davanti". Parola di Marcell Jacobs alla vigilia dei Mondiali indoor di atletica di Belgrado. A chi gli chiede del possibile attacco al record europeo di Dwain Chambers, l'olimpionico azzurro dice: "Per le mie caratteristiche il primato dei 60 è più difficile. Sabato però correrò per la posizione, non con il cronometro in testa. Ci saranno altre stagioni per cercare il record".

