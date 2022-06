Atletica: Jacobs, non me ne sono andato, ora cerco l'assetto

ROMA, 25 GIU - "Da 5 anni ho sempre onorato i campionati italiani, e poi mi serviva gareggiare dopo averne fatto solo una nella stagione all'aperto. Ma era importante tornare, anche se in realtà non me ne sono mai andato". Così Marcell Jacobs, dai microfoni di RaiSport, dopo la vittoria nella prova dei 100 metri degli Assoluti di Rieti. "In finale ho migliorato il tempo della batteria - dice ancora Jacobs -: non sono soddisfatto del tempo, ma c'era vento contrario. Ora gareggerò la settimana prossima a Stoccolma e poi mi preparerò per i Mondiali". Che si svolgeranno a Eugene, sulla stessa pista dove gli sprinter statunitensi nei Trials hanno realizzato ottimi tempi, come il mondiale stagionale (9"76) di Fred Kerley. "Sì, gli americani sono andati forte - commenta l'olimpionico di Tokyo - ma a Eugene c'è una pista velocissima e avevano anche il vento a favore. Quando saremo lì, cercheremo anche noi di farci valere. Ma oggi l'importante era ritrovare l'assetto, non sono ancora capace di gestirne uno completo perché in allenamento ho dovuto fare tutto a basso ritmo. Però ho riprovato belle sensazioni, e a Stoccolma cercherò di spingere al massimo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA