Atletica: Jacobs, obiettivo è forma piena tra due settimane

STOCCOLMA, 29 GIU - "Ora va bene, mi sentivo un po' stressato prima di tornare in pista, ma ora sono tornato e posso concentrami sui Mondiali, il mio grande obiettivo. Per questo spero di raggiungere il top della forma tra due settimane". Così Marcell Jacobs, in conferenza stampa alla vigilia della gara dei 100 metri del meeting di Stoccolma, che lo vedrà in gara alle 20.15. "L'Infortunio è arrivato in un momento della stagione e ha rovinato i miei piani - dice ancora l'olimpionico - ma ora l'importante per me è gareggiare il più possibile per ritrovare certi automatismi".

