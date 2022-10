(ANSA-AFP) - LONDRA, 02 OTT - Il keniano Amos Kipruto ha vinto in 2 ore, 4 minuti e 39 secondi la maratona di Londra, precedendo l'etiope Gebresilase (2:05:12) e il belga Bashir Abdi (2:05:19). La gara femminile e' stata vinta dall'etiope Yalemzerf Yehualaw in 2 ore, 17 minuti e 26 secondi; secondo posto per la keniana Joyciline Jepkosgei (2:18:07), terzo per l'altra etiope Alemu Megertu (2:18:32) (ANSA-AFP).

