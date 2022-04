Atletica:Kipruto vince Milano Marathon, 10mo italiano Aouani

MILANO, 03 APR - Titus Kipruto è il vincitore della ventesima edizione della Milano Marathon. L'atleta del Kenya, classe 1998, ha corso in 2 ore 5 minuti e cinque secondi, battendo il suo connazionale Daniel Kibet per quindici secondi. Terzo il trentenne tanzanese Alphonce Felix Simbu con due ore sei minuti e venti secondi. Primo fra gli italiani Ilias Aouani, arrivato decimo con un tempo di 2 ore 8 minuti e 39 secondi. Vittoria del Kenya anche fra le donne: Vivian Jerono Kiplagat con due ore, 20 minuti e 18 secondi ha superato le etiopi Sintayehu Tilahun (2:22:19) e Atalel Anmut Dargie (2:22:21), seconda e terza. L'edizione di quest'anno, con la fine delle restrizioni, ha segnato il ritorno alla formula classica con maratona, relay marathon, staffetta non competitiva per sostenere associazioni e progetti sociali, school marathon e marathon village con in tutto 18 mila iscritti a quella che per tanti oltre che una gara è una festa.

