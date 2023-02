Atletica: l'ibleo Gaetano Di Franco dopo l'azzurro adesso insegue una maglia con la Nazionale maltese

Il ritorno di Gaetano Di Franco. Lo sprinter di Vittoria aveva vestito nel 2017 l'azzurro a Lille dove l'Italia aveva schierato un team multietnico nell’Europeo a squadre (19 dei convocati erano naturalizzati) correndo unico italiano la 4 per 100 con Wanderson Polanco, Antonio Infantino e Fausto Desalu con quest'ultimo che poi ai Giochi di Tokyo ha vinto l'oro col quartetto composto da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs e Filippo Tortu.

Gaetano Di Franco in azione con la maglia azzurra Gaetano Di Franco con la maglia del suo club maltese: Aloysians

Poi per Gaetano Di Franco, classe 1993, sono cominciati i problemi con una squalifica per doping che lo sprinter ibleo ha ritenuto sempre ingiusta. Superato questo momento delicato e difficile della sua vita, Gaetano Di Franco ha ripreso a correre e dopo la maglia azzurra adesso è in corsa per entrare stabilmente nella Nazionale di Malta, il paese dove ormai vive stabilmente.

Di Franco (al centro) in gara ai campionati maltesi

<Dopo una discreta preparazione invernale – racconta Gaetano Di Franco che nel 2013 ha vinto il premio "Top Atletica" indetto dal nostro quotidiano - sono tornato a correre i 60 piani per valutare l’eventuale preparazione per le gare all'aperto. Ho già fatto 3-4 gare e ho corso in 6’85, un crono che mi lascia ben sperare in vista delle prove. Adesso vorrei provare a migliorare il 6"76 fatto l'ultimo anno di attività in Italia prima dello stop>.

<Ho vinto anche il titolo nazionale maltese - aggiunge Gaetano Di Franco che corre con il club maltese Aloysians e vanta un personale di 10"44 sui 100 e 20"97 sui 200 - e con questo successo è arrivata la convocazione con la Nazionale assoluta maltese e sono stato convocato per un raduno a Formia per preparare la staffetta 4 per 100 in vista dei primi appuntamenti internazionali. Sono in piena corsa per ottenere la nazionalità maltese e poter così difendere i colori di questa nazione che mi ha accolto nel migliore dei modi>.

