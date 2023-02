Atletica: Luca e Davide Cavazzuti, Viviana Salonia e Silvia Castello "stelle" del cross studentesco

Oltre 150 alunni e alunne delle scuole medie e superiori della Sicilia hanno dato vita oggi a Palermo alla finale regionale dei Campionati Studenteschi di corsa campestre. Sul campo di gara ricavato all’interno del campo “Tenente Carmelo Onorato” nel quartiere Boccadifalco, l’evento organizzato dall’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola in testa il Coordinatore di Educazione Fisica e Sportiva della Sicilia, il prof. Giovanni Caramazza, ha visto protagonisti alunni già stelle dell’atletica come il siracusano Luca Cavazzuti, campione italiano nel 2022 sui 1000 e tra le stelle della Siracusatletica del prof. Salvatore Dell’Aquila che anche in questa fase regionale ha fatto incetta di titoli e medaglie.

Luca Cavazzuti (Iis Einaudi Sr), ha vinto il titolo allievi e ha staccato il “pass” per la finale tricolore in programma a fine marzo a Caorle, precedendo la coppia di fratelli trapanesi Marco e Luca Coppola che insieme a Mario Morreale con l’Iis Calvio-Amico si sono qualificati a squadre.

Hanno parlato siracusano anche le finali cadetti con Davide Cavazzuti (XIV Ic Wojtyyla Sr) che ha vinto il titolo regionale, mentre alla finale nazionale a squadre andrà il quartetto etneo dell’Ic Leonardo da Vinci di Mascalucia composto da Simone Grimaldi (7°), Francesco Reale (10°), Alberto Reale (20°) e Federico Reale (31°) battendo per un solo punto l’Ic Carlo Amore di Modica.

Nelle allieve ancora una fondista della Siracusatletica a dominare la scena con Viviana Salonia (ls Corbino Sr) che ha sbaragliato il campo battendo la palermitana Aurora Castello (Liceo Croce Pa). L’Is Corbino con Viviana Salonia, Laura D’Orio, Aurora Aparo e Marta Silvestrini ha staccato anche il “pass” a squadre.

La famiglia Castello s’è rifatta nelle cadette con le due gemelle Silvia e Ginevra, sorelle di Aurora che hanno dominato la scena confermando la grande tradizione della loro scuola l’Ic Armaforte di Altofonte, il paese di Totò Antibo e del grande e inossidabile Nino Bruno il bidello-tecnico che di campioni in oltre 40 anni, ne ha fatti crescere nel centro palermitano. Silvia ha vinto la gara davanti a Ginevra, al 3° posto la loro compagna di scuola Giorgia Bruno e 7ª Noemi Floriani, figlia di due grandi ex fondisti azzurri come Yuri Floriani e Angela Rinicella, con il formidabile quartetto di Altofonte che ha staccato il “pass” tricolore per la prova a squadre.

I RISULTATI. Cadette: 1) Silvia Castello (Ic Altofonte-E. Armaforte); 2) Ginevra Castello (Ic Altofonte-E. Armaforte); 3) Giorgia Bruno (Ic Altofonte-E. Armaforte). A squadre: 1) Ic Altofonte-E. Armaforte; 2) Ic N° 19 E. da Messina; 3) Ic Bagolino Trapani.

Aurora, Silvia e Ginevra Castello, Noemi Floriani e Giorgia Bruno

Il quartetto dell'Ic Crispi Ragusa



Cadetti: 1) Davide Cavazzuti (XIV Wojtyla Siracusa); 2) Gabriele Gargano Tarantello (Ic Bagheria-Aiello; 3) Nicolò Bianca (Ic Santa Lucia Sr). A squadre: 1) Ic Leonardo da Vinci Mascalucia; 2) Ic Carlo Amore Modica; 3) Ic B. Genovese Me.

Il podio a squadre cadetti

Il formidabile quartetto etneo dell'Ic Leonardo da Vinci Mascalucia

Il quartetto dell'c Amore Modica con il prof. Salvo Alecci



Allieve: 1) Viviana Salonia (Ls Sr); 2) Aurora Castello (Liceo B. Croce Pa); 3) Giulia Galbo (Liceo Meli Pa). A squadre: 1) Liceo Sr; 2) Liceo Meli Pa; 3) Iis Caminiti-Trimarchi Me.

Il podio allieve individuale

Il quartetto dell'c Amore Modica con il prof. Salvo Alecci



Allievi: 1) Luca Cavazzuti (Iis Luigi Einaudi Sr; 2) Marco Coppola (Iis Calvino-Amico Tp; 3) Luca Coppola (Iis Calvino-Amico Tp. A squadre: 1) Iis Calvino-Amico Tp; 2) Iis Einaudi Sr; 3) Liceo Cannizzaro Pa.

Il podio individuale allievi



Diversamente abili: 1) Pietro Pio Tumminerllo (V. Ragusa- Kimyohara Parlatore Pa); 2) Rami Tlili (Ic Santa Santa Chiara En; 3) Giovanni Giacalone (Ic M. Nuccio Tp).

