Atletica: Marcell Jacobs stella degli Assoluti indoor

Sono 11 i titoli in palio nella prima giornata dei campionati italiani Assoluti indoor di atletica che sono scattati stamattina al Palasport di Ancona. L'attesa è tutta per domani, il giorno del campione olimpico dei 100, Marcell Jacobs, che comincerà correndo, alle 16,50, la terza delle tre batterie dei 60 piani (in 3ª corsia il peloritano Nicholas Artuso) e poi andrà alla ricerca del terzo titolo italiano dei 60 metri, ma oggi i riflettori sono puntati in particolare sulle pedane dei salti. Nell’alto c'è infatti grande attesa il bronzo mondiale Elena Vallortigara e nel lungo per Larissa Iapichino e nel lungo maschile per Mattia Furlani, il talento reatino che ha sfiorato gli 8 metri (7,99), firmando il record europeo U. 20 indoor che troverà oggi alle 15,15 in pedana il finalista olimpico di Tokyo, l’etneo Filippo Randazzo che va a caccia del primo 8 metri del 2023 e del "pass" per gli Europei indoor di Istanbul.

L'etneo Filippo Randazzo (lungo) e la nissena Alice Mangione (400) a caccia del tricolore

Oltre a Randazzo in pedana anche il messinese Antonino Trio e nelle batterie dei 400 piani cominciano oggi la corsa al titolo il palermitano Riccardo Meli, impegnato alle 16,35 nella prima batteria (il primo di ogni batteria e i migliori 3 tempi alla finale di domani) e alle 16,30 la nissena Alice Mangione in gara nella terza batteria.

Lo sprinter palermitano Riccardo Meli allievo alle Fiamme Gialle del tecnico etneo Claudio Licciardello

Nella finale dei 1500 in gara Zouhir Sahran (Milone Siracusa) che domani correrà anche i 3000, in una giornata finale che metterà in palio altri 17 titoli italiani e vedrà in gara nel peso il talento di Acate Mirko Campagnolo, classe 2005, il lanciatore della Milone Siracusa tra i più giovani in una gara che vedrà in pedana il formidabile terzetto azzurro composto da Leonardo Fabbri (già a 21,53 quest’anno), Zane Weir (21,45 nel 2023) e lo statunitense di origini trapanesi Nick Ponzio tutti a caccia del record italiano indoor di Weir: 21,67 nel 2022.

