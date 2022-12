Atletica: McLaughlin-Levrone e Duplantis campioni dell'anno

ROMA, 05 DIC - La specialista dei 400 ostacoli Sydney McLaughlin-Levrone, americana oro ai Giochi di Tokyo 2020 e quest'anno ai Mondiali di Eugene, e il fenomeno del salto con l'asta Mondo Duplantis sono i vincitori del premio 'Atleta dell'anno' assegnato da 'World Athletics', la federazione mondiale di atletica leggera. E' curioso notare che entrambi vinsero, quattro anni fa, il premio di 'Atleta emergente' che questa volta è andato alla giavellottista serba Adriana Vilagos e allo sprinter statunitense Erryon Knighton. Nell'annunciare i nomi dei vincitori, 'World Athletics' ricorda che nel 2022 McLaughlin-Levrone ha migliorato per due volte il record mondiale, prima correndo i 400 hs. in 51.41 ai campionati Usa, poi vincendo i Mondiali in 50.68. Lo svedese Duplantis, nell'asta, quest'anno ha migliorato il primato del mondo tre volte. Le prime due a Belgrado, prima nel meeting nella capitale serba, con 6.19, e poi vincendo i Mondiali indoor con 6.20. Poi, a Stoccolma, ha ottenuto la miglior prestazione mai stabilita all'aperto, con 6.16. Poi ha migliorato ancora il record assoluto, imponendosi nella finale dei Mondiali con la misura di 6.21. Inoltre ha vinto 18 delle 19 gare a cui ha preso parte nel 2022, tra le quali anche quelle degli Europei e delle finali della Diamond League.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA