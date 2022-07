Atletica: Mondiali; i convocati dell'Italia sono 60

ROMA, 04 LUG - Il Direttore tecnico delle squadre nazionali di atletica leggera Antonio La Torre ha reso noto la lista dei convocati azzurri per i Mondiali di Eugene (Stati Uniti) dal 15 al 24 luglio. Il team è composto da 60 atleti, di cui 29 uomini e 31 donne. Della squadra fanno parte sei campioni olimpici di Tokyo: l'oro dei 100 metri e della 4x100 Marcell Jacobs, l'oro del salto in alto Gianmarco Tamberi, il marciatore Massimo Stano che gareggerà nella 35 km e gli staffettisti Filippo Tortu (200 e 4x100), Fausto Desalu (200 e 4x100) e Lorenzo Patta (4x100). Tra gli azzurri anche i finalisti olimpici della 4x400 Davide Re, Edoardo Scotti e Vladimir Aceti, il triplista Andrea Dallavalle, il siepista Ahmed Abdelwahed, il pesista Nick Ponzio. Al femminile, in squadra anche le finaliste mondiali indoor Elena Vallortigara (alto) ed Elisa Molinarolo (asta), le primatiste italiane Sara Fantini (martello), Roberta Bruni (asta), Zaynab Dosso (in gara nei 100 e con la 4x100), Daisy Osakue (disco). Convocate l'ostacolista Ayomide Folorunso (400hs-4x400), le mezzofondiste Elena Bellò (800) e Gaia Sabbatini (1500), la lunghista Larissa Iapichino. Prima chiamata in Nazionale assoluta per la mezzofondista Sintayehu Vissa (1500) e per Alessandra Bonora (4x400).

