Atletica: Mondiali indoor; Jacobs vince sua batteria, 6.53

BELGRADO, 19 MAR - Nella seconda mattinata dei Mondiali indoor di Belgrado il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs comincia l'avventura iridata nei 60 con il primo posto nella propria batteria: 6.53 il crono per lo sprinter azzurro. E' il quarto tempo complessivo dopo l'eccellente 6.46 dello statunitense Marvin Bracy, il 6.51 del campione del mondo in carica Christian Coleman (Usa) e il 6.52 del qatarino di origini nigeriane Femi Ogunode. L'altro azzurro Giovanni Galbieri esce di scena con 6.66 (quinto posto) nella sua batteria. Appuntamento alle 18.40 per la semifinale, mentre la finale dei 60 è in programma alle 21.20

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA