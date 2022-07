Atletica: Mondiali; Kerley infortunato, non farà staffetta

EUGENE, 21 LUG - Il neocampione del mondo dei 100 metri, l'americano Fred Kerley, non correrà nella gara della staffetta 4X100 di Oregon 2022 a causa di un infortunio. Lo fa sapere un portavoce della federazione statunitense, precisando che "Fred ha un problema al quadricipite, si è infortunato nella semifinale dei 200 e sicuramente non correrà la staffetta". Per la 4X100, la cui finale è prevista sabato ora di Eugene, quando in Italia sarà l'alba di domenica, gli Usa potranno contare sugli altri 'medagliati' della prova mondiale Marvin Bracy e Trayvon Brommell e su Elijah Hall, Kyree King e Josephus Lyles.

