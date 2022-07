Atletica: mondiali; semifinale 1500 donne,Sabbatini squalificata

EUGENE, 16 LUG - Il percorso di Gaia Sabbatini in una competizione globale finisce ancora una volta in semifinale. Era accaduto lo scorso anno a Tokyo, e la storia si ripete ai mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon. È una squalifica a fermare l'azzurra, peraltro uscita comunque dal lotto delle ammesse alla finale in virtù del sesto posto parziale in 4:05.41. A finire sotto la lente dei giudici è il contatto - in verità abbastanza chiaro - tra la Sabbatini e l'ugandese Nanyondo sul rettilineo finale, con l'africana che finisce al tappeto. L'azzurra si era mossa bene, almeno fino ai 1200 metri, quando poi la scelta di linee interne - sempre molto rischiosa - ha finito per determinare l'inevitabile contatto. In finale vanno tutte le migliori, con un annunciato duello Kypiegon-Tsegay-Muir.

