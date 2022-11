Atletica: Osama Zoghlami e Federico Sammartino agli Europei di cross

L'Italia prepara l'appuntamento con gli Europei di cross in programma l'11 dicembre a Venaria Reale in provincia di Torino e in vista della rassegna continentale il direttore tecnico Antonio La Torre ha convocato per uno stage da domenica al 3 dicembre il gruppo di fondisti pronti a difendere i colori azzurri.

Ala e Osama Zoghlami con Gaspare Polizzi

Nella squadra assoluta al fianco di Iliass Auani vincitore dell'ultima prova selettiva che si è svolta proprio a Venaria Reale ci sarà anche il tunisino di Palermo Osama Zoghlami (Cs Aeronautica) con il bronzo europeo dei 3000 siepi, che aveva chiuso al secondo posto. Osama Zoghlami, allievo a Palermo del prof. Gaspare Polizzi, era reduce dallo stage in Kenya con il fratello Ala (Fiamme Oro) che purtroppo ha perso allo sprint la convocazione chiudendo al 3° posto tra gli azzurri in gara nella prova sui 2 km in 5’59”. «Peccato veramente - ci dice Osama che ha fatto il tifo per il fratello - la gara s’è decisa allo sprint e Ala ha perso l’attimo buono. Ora voglio concentrami sugli Europei per chiudere alla grande un 2022 che mi ha regalato tante soddisfazioni».

Federico Sammartino (Cus Palermo), giovane talento di Niscemi

E il prof. Gaspare Polizzi fa festa anche per l'altro suo allievo, Federico Sammartino, classe 2004, fondista di Niscemi che è stato convocato per lo stage azzurro pre-europei dopo il 5° posto nella selezione sui 6 km Under 20 di Venaria Reale. Federico Sammartino, cresciuto alla "Corri Niscemi" con il prof. Gaetano Reale, nel 2019 si è trasferito al Cus Palermo alla corte del prof. Polizzi lo scopritore di Totò Antibo e di tanti altri campione del fondo siciliano.

