Atletica: ricorso Turchia,Italia niente finale 4X100

ROMA, 19 AGO - Gli azzurri della 4x100 maschile sono fuori dalla finale agli Europei di atletica come conseguenza del ricorso della squadra turca qualificatasi nella ripetizione della corsa con il tempo di 38.98. La protesta della Turchia (settima al traguardo in 39.50 nella batteria dell'Italia) è dovuta ad un danneggiamento ricevuto dalla Finlandia nel corso del primo cambio: la squadra turca ha così corso di nuovo da sola alle ore 12:30 con un tempo inferiore a quello ottenuto dagli azzurri. Per questo l'Italia è esclusa dalla finale di domenica prossima.

