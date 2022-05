Atletica: senza Jacobs, a Nairobi Tortu settimo nei 100

ROMA, 07 MAG - Assente Marcell Jacobs, per i problemi gastrointestinali accusati ieri, Filippo Tortu ha chiuso al settimo posto la prova dei 100 metri alla Kip Keino Classic, tappa del World Continental Tour, a Nairobi, vinta dal keniano Ferdinand Omanyala con il miglior crono stagionale (9''85), davanti agli statunitensi Fred Kerley (9''92) e Isiah Young (10''13). Ai circa 1800 metri dello stadio Kasarani ci so o state due partenze nella prova sprinta. Nella prima, il beniamino di casa Omanyala si è mosso in anticipo ma ha evitato, mentre Tortu non si è accorto del secondo sparo e ha corso per 30-40 metri, sprecando energie che sarebbero state fondamentali. Nella seconda partenza, infatti, il campione olimpico della 4x100 non è partito bene e ha completato la prova per penultimo con 10''24.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA