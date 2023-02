Atletica: stasera torna in pista il campione olimpico Marcell Jacobs

Due gare in cinque giorni, quattro sprint tra batterie e finali dei 60 piani, oggi al meeting di Lievin in Francia e domenica ai tricolori al coperto di Ancona. Comincia oggi una settimana cruciale per Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100, nel percorso di avvicinamento agli Europei in programma a Istanbul dal 2 marzo.

Pubblicità

«Siamo pronti ad accendere i motori, seguitemi nelle prossime gare, vi divertirete», ha assicurato Jacobs su Instagram. Lo sprinter azzurro delle Fiamme Oro, campione del mondo indoor dei 60 (col record europeo: 6”41) oggi a Lievin insegue il 3° successo consecutivo in questo evento dopo quelli del 2021 (6”54) e 2022 (6”50); migliorare il 6”57 all’esordio stagionale il 4 scorso a Lodz e allungare la striscia di vittorie di fila nei 60: ben 19. Jacobs scenderà in pista alle 20,05 in quarta corsia e con lui lo slovacco Jan Volko e il giapponese Shuhei Tada, nell’altra batteria il keniano Ferdinand Omanyala e l’ivoriano Arthur Cissé. Finale alle 21,28.

Marcell Jacobs, Carmelo Giarrizzo e Filippo Randazzo

NOVE SICILIANI AI TRICOLORI. Poi Jacobs sarà l'uomo-simbolo degli Assoluti indoor di Ancona dove domenica andrà a caccia del 3° tricolore in carriera. In gara anche un nutrito gruppo di siciliani, dai big Filippo Randazzo (lungo), Alice Mangione e Riccardo Meli (400) a Giulia Aprile (1500) e c’è attesa anche per Nicholas Artuso (60), Mirko Campagnolo (peso), Ernesto Pascone (alto), Antonino Trio (lungo) e Zouhir Sahran (1500 e 3000).

Alice Mangione (Cs Esercito)

Giulia Aprile (Cs Esercito)

Riccardo Meli (Fiamme Gialle)

Nicholas Artuso (Fiamme Gialle) Saharan Zouhir (Milone Siracusa)

Mirko Campagnolo (Milone Siracusa)

Antonio Trio in azione

L'etneo Filippo Randazzo (Fiamme Gialle), allievo di Carmelo Giarrizzo andrà a caccia del secondo titolo tricolore indoro dopo quello vinto nel 2022 e dell'ottavo in carriera dopo i sei vinti all'aperto e di una misura vicina agli 8 metri per guadagnarsi il viaggio agli Europei indoor. Nel peso esordio a livello assoluto per l'ibleo Mirko Campagnolo (Milone Sr) oro ai tricolori junior e adesso in gara tra i grandi dove troverà anche Riccardo Ferrara che ha vestito i colori del Cus Palermo. Nel salto con l'asta in gara il "siracusano" Claudio Stecchi, il saltatore toscano delle Fiamme Gialle allievo di Giuseppe Gibilisco che in questa disciplina è stato campione del Mondo e bronzo olimpico.

Claudio Stecchi e Giuseppe Gibilisco (Fiamme Gialle) a Siracusa

Stasera Stecchi sarà in gara a Lievin dove in pedana troverà Armand Duplantis primatista del mondo con 6,22 e andrà a caccia della misura di 5,82 che serve per andare agli Europei indoor di Istanbul e del limite italiano indoor da eguagliare che appartiene ancora a Giuseppe Gibilisco. Stecchi al coperto quest'anno ha ottenuto 5,55 a Sabadell, 5,70 a Lodz e 5,72 a Torun.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA