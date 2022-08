Atletica: Tamberi, la vita ti mette alla prova e devi reagire

ROMA, 19 AGO - "È proprio quando la vita ti mette alla prova che devi reagire... quando tutto sembra perduto, quando vorresti solo gettare la spugna e chiederti: perché proprio a me?". Cosi' Gianmarco Tamberi, sui suoi profili social, torna a commentare l'orto europeo dell'alto, dopo la notte di festa a Casa Italia. "In questi momenti devi trovare la forza di alzarti e lottare. Lottare fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo centimetro, con tutto te stesso... e quando ci riuscirai, ti assicuro che sara' la sensazione piu' bella del mondo! - aggiunge l'azzurro su Instagram, accompagnando il messaggio a una serie di foto e video della gara di ieri - Campione d'Europa per la seconda volta dopo tutto quello che è successo... quasi non sembra vero!"

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA