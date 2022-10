Atletica: Tortu "ripreso lavoro, obiettivo Mondiali Budapest"

ROMA, 23 OTT - "Abbiamo appena ripreso la preparazione. L'obiettivo sono i mondiali di Budapest nel 2023. Mi alleno per quello". Così Filippo Tortu il campione olimpico di Tokyo che ieri all'Arena di Milano ha corso con la maglietta originale di Pietro Mennea. "Corretto, ho corso con maglietta e calzoncini di Mennea: sono molto più corti di quelli che si utilizzano oggi. Un'emozione non unica, ma di più - ha detto il velocista ai microfoni di RTL 102.5 -. L'ultima maglietta di Mennea in nazionale a Seul. Non posso ancora parlare di un progetto che sto facendo con Sky". "E' stata molto gentile Manuela Mennea, la compagna di Pietro, a prestarceli per fare queste riprese durante la corsa. Un momento particolare. Speriamo che possa farmi correre come Pietro", ha detto ancora.

