Atletica: Trials Usa;Kerley 9"83 sui 100,mondiale stagionale

ROMA, 24 GIU - In attesa dei Mondiali di Eugene, la grande atletica registra l'exploit di Fred Kerley, americano vicecampione olimpico (dietro Jacobs) a Tokyo che nelle batterie dei 100 dei Trials Usa ha corso in 9"83. E' il primato mondiale stagionale, ottenuto sulla stessa pista che ospiterà le competizioni iridate. Il secondo tempo assoluto delle batterie è stato quello di Cravont Gillespie (10"07), mentre il campione del mondo in carica Chris Coleman si è fermato a 10"08.

