Atletica: World Athletics, sei russi potranno gareggiare

ROMA, 06 FEB - "Il World Athletics Doping Review Board ha concordato che le domande di sei atleti russi soddisfano i criteri di idoneità eccezionali per competere nelle competizioni internazionali, sia pure come atleti neutrali (ANA), ai sensi della regola di ammissibilità 3.2; il parere sulla Federazione nazionale russa (RusAF), invece, rimane sospeso". Lo si legge in una nota dell'organismo, ex Iaaf, dopo che i sei atleti - il primo marzo dell'anno scorso - erano stati estromessi dalle competizioni internazionali, a causa della guerra in Ucraina. La Wanda Diamond League aveva successivamente preso la decisione di escludere i russi dai propri eventi. Nel dicembre 2022, la World Athletics ha informato la Russian Athletics Federation che il processo ANA 2022 sarebbe continuato fino a quando il World Athletics Council non avesse deciso diversamente. Nonostante tutto, il Doping Review Board ha approvato le richieste fino alla riunione del Consiglio mondiale dell'atletica leggera, in programma il mese prossimo. Inoltre, qualsiasi atleta cui è stato concesso lo status ANA per la stagione 2022 può continuare a gareggiare fino alla decisione del Consiglio. I sei atleti che beneficiano del provvedimento sono: Nikita Anishchenkov, Danil Chechela e Artem Chermoshanskiy (salto in lungo), Maksim Pianzin (marcia), Nikita Kurbanov (salto in alto) e Marina Kovaleva (maratona).

