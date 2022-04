Atp Barcellona: Musetti eliminato agli ottavi da Schwartzman

ROMA, 22 APR - Lorenzo Musetti è stato eliminato negli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Barcellona, battuto in due set dall'argentino Diego Schwartzman, n.15 del ranking Atp, che si è imposto col punteggio di 6-4, 7-5. Il 29enne di Buenos Aires aveva già battuto l'azzurro la scorsa settimana negli ottavi del Masters 1000 di Monte-Carlo. Nel primo set, approdati con un certo equilibrio fino al 4-4, Musetti ha subito un break nel decimo game che ha permesso al sudamericano di aggiudicarsi la partita. In un match altalenante, il toscano è andato a servire per il set sul 5-4 ma poi ha perso tre game di fila, salutando così il torneo. L'argentino ai quarti affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime.

