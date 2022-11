Atp Finals: Djokovic, 2-0 a Rublev e vola in semifinale

TORINO, 16 NOV - Djokovic si conferma al top della forma e vince ancora, senza concedere nemmeno un set al suo avversario. Al Pala Alpitour è Rublev a cadere contro il fenomeno serbo, che regola il russo in un'ora e nove minuti con i parziali di 6-4, 6-1. Grazie alla seconda vittoria in due partite, Djokovic approda alle semifinali. Terminate le due gare del mattino, ora è attesa per le sfide pomeridiane: alle 18.30 è fissato il doppio tra Dodig-Krajicek e Kokkinakis-Kyrgios, mentre alle 21 scenderanno in campo Tsitsipas e Medvedev.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA