Atp Finals: Djokovic parte con una vittoria, Tsitsipas battuto

TORINO, 14 NOV - Novak Djokovic infiamma il Pala Alpitour e vince al suo esordio in questa edizione delle Atp Finals. Il serbo ci ha impiegato un'ora e 40 minuti per superare Stefanos Tsitsipas, il 2-0 finale è maturato dopo i parziali di 6-4, 7-6. "L'Italia è sempre vicina al mio cuore, è sempre un piacere tornare qui - ha dichiarato Djokovic dopo la vittoria - e ho tanto voglia di vincere: mi sento bene e oggi è stata una lotta speciale con Tsitsipas, come al solito".

