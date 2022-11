Atp Finals: sorpresa a Torino, Nadal cade contro Fritz

TORINO, 13 NOV - Primo colpo di scena alle Atp Finals di Torino, Rafa Nadal cade contro Taylor Fritz. Lo statunitense compie una vera e propria impresa contro il maiorchino, perché l'attuale numero 9 della classifica Atp trionfa contro il secondo. In un'ora e 39 di gioco, il venticinquenne californiano di San Diego supera l'avversario con i parziali di 7-6, 6-1, candidandosi così a possibile outsider del torneo. Si chiude così la prima giornata torinese di Finals, domani faranno il loro esordio Medvedev e Rublev, in campo alle 14.30, oltre a Tsitsipas e Djokovic, che si sfideranno alle 21. I doppi in programma sono Koolhof-Skupski contro Kokkinakis-Kyrgios e Mektic-Pavic contro Dodig-Krajicek.

