Atp Madrid: Musetti in rimonta va al secondo turno

ROMA, 02 MAG - Successo in rimonta anche per Lorenzo Musetti nel primo turno del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.744.165 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il toscano, n.63 del ranking, promosso dalle qualificazioni, ha superato 2-6 6-3 7-5, dopo oltre due ore di gioco, il bielorusso Ilya Ivashka, n.48 del ranking. Mercoledì al secondo turno Musetti affronterà il vincente del derby a stelle e strisce - in programma domani - tra Reilly Opelka, n.17 ATP e quindicesimo favorito del seeding, e Sebastian Korda, n.30 del ranking.

