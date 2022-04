Atp Montecarlo: Musetti al secondo turno, 2-1 a Paire

ROMA, 12 APR - Anche Lorenzo Musetti, dopo Lorenzo Sonego, ha superato il primo turno del torneo Atp Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale. Il giocatore toscano si è imposto per 2-1 sul francese Benoit Paire, col punteggio di 6-2, 6-7, 6-2, e ora se la vedrà col canadese Felix Auger-Aliassime, n.9 della classifica mondiale, ammesso direttamente al secondo turno. Il 20enne di Carrara aveva già battuto il 32enne di Avignone al secondo turno del Masters 1000 di Miami dello scorso anno. In più Benoit era stato in dubbio fino all'ultimo per problemi fisici ed è riuscito solo nella seconda partita a creare qualche problema all'avversario, conquistando a fatica il tie break.

