Atp Parigi Bercy: il danese Rune è il primo finalista

ROMA, 05 NOV - E' il danese 19enne Holger Rune il primo finalista del tornei Masters 1000 di Parigi Bercy. Rune ha battuto in due set il canadese Felix Auger-Aliassime, col punteggio di 6-4, 6-2. Il suo rivale per il titolo, domani, sarà Novak Djokovic o Stefanos Tsitsipas, protagonisti dell'altra semifinale. Auger-Aliassime ha subito la prima sconfitta dopo 16 vittorie consecutive, che gli avevano fruttato il successo nei tornei di Firenze, Anversa e Basilea. In quest'ultimo, solo domenica scorsa, il 22enne di Montreal aveva battuto proprio Rune.

