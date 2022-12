Auto: 58° Trofeo Luigi Fagioli si corre a Gubbio il 22-23 luglio

ROMA, 31 DIC - L'edizione numero 58 del Trofeo Luigi Fagioli accenderà i motori a Gubbio nel weekend del 23 luglio. Dopo il grande risultato ottenuto nel 2022, con il ritorno del pubblico e del paddock in una delle città medievali più caratteristiche, la cronoscalata del Comitato Eugubino Corse Automobilistiche sarà valida come ottavo round del Campionato Italiano Velocità Montagna 2023, la massima serie tricolore promossa da ACI Sport. Quella di luglio è una data anticipata rispetto a quella più tradizionale di fine agosto ed è scaturita dalla federazione nazionale per esigenze di calendario. Per il Trofeo Fagioli l'ennesima conferma della validità tricolore gratifica il lavoro e la professionalità messi in campo dallo staff presieduto da Luca Uccellani, una realtà che pure nell'edizione 2022 ha mantenuto ai massimi livelli gli standard organizzativi e di partecipazione, fra l'altro usufruendo anche delle dirette televisive di Aci Sport TV sul canale 228 di Sky e via web. Il Comitato ha espresso soddisfazione in vista dell'impegno 2023 che tornerà ad accogliere i migliori specialisti delle corse in salita e punta a una nuova edizione di prestigio per rinsaldare ulteriormente lo status riconosciuto di "Montecarlo delle salite". "L'obiettivo - dichiarano gli organizzatori - resta quello di gratificare tutti i partecipanti, gli addetti ai lavori e i tanti appassionati che ogni anno raggiungono Gubbio e l'Umbria per la nostra manifestazione, rinnovando un evento che per il territorio rappresenta anche un importante indotto turistico ed economico. Siamo già al lavoro per rendere ancora una volta memorabile l'esperienza da vivere e condividere nel Cuore verde d'Italia".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA