Auto: ad autodromo Monza le 3 Stelle Fia per standard ambientali

MONZA, 16 FEB - L'Autodromo di Monza ottiene il massimo riconoscimento dalla Fia, la Federazione internazionale dell'automobile, in tema di sostenibilità ambientale. Per il circuito brianzolo all'interno del Parco di Monza, la più grande area verde cintata d'Europa, è arrivato infatti il riconoscimento Fia 3 Star, assegnato dalla Fia per il rispetto dei più alti standard ambientali. Il riconoscimento arriva dopo che nelle edizioni del Campionato del mondo rally Wrc del 2020 e 2021 erano state assegnati i riconoscimenti Fia 1 Star e Fia 2 Star, proprio per le tutele a favore delle aree verdi. "Viviamo l'impegno nella tutela dell'ambiente come un dovere non solo nei confronti della comunità per la quale operiamo da oltre 100 anni - commenta Giuseppe Redaelli, presidente di Sias, la società che gestisce l'autodromo di Monza - ma anche per le generazioni future che continueranno a sviluppare la passione per lo sport automobilistico e a godere delle sue positive ricadute economiche su tutto il territorio circostante, oltre che a fruire della bellezza di un Parco unico nel suo genere".

