Auto: all'Igtc 12 ore di Bathurst, Valentino Rossi è sesto

ROMA, 05 FEB - Valentino Rossi ha chiuso al sesto posto la 12 ore di Bathurst, primo appuntamento dell'Intercontinental GT Challenge 2023 di automobilismo. All'esordio nella prova australiana, che si è disputata a Mount Panorama, il 'Dottore' ha affrontato la gara assieme ad Augusto Farfus e Maxime Martin, su una Bmw M4 Gt3 del Team Wrt, chiudendo con un giro di ritardo dai vincitori Kenny Habul, Jules Goudon e Luca Stolz (Team SunEnergy1 Racing su Mercedes-Amg Gt3 Evo). Ottavo in griglia, ma sesto in partenza per la penalizzazione di due concorrenti, il team di Rossi ha lottato a lungo per il podio. Adesso Valentino ha in programma di partecipare al Gt World Challenge Europe alla guida di una Bmw #46 del Team Wrt. La stagione scatterà nel week-end del 22 e 23 aprile, a Monza: prima di allora si svolgeranno di giornate di test ufficiali programmati per il 7 e l'8 marzo sulla pista del Paul Ricard (Francia).

