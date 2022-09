Auto: l'Autodromo di Monza compie 100 anni, c'è un francobollo

ROMA, 03 SET - Compie un secolo di vita l'Autodromo di Monza: lo ricorda un francobollo emesso oggi e valido per la posta ordinaria diretta in Italia. La vignetta del francobollo riproduce un'opera del disegnatore inglese Michael Turner che raffigura una fase di gara del 2° Gran Premio d'Italia, disputato il 10 settembre 1922 appunto all'Autodromo. In primo piano compaiono sul rettilineo fiancheggiato dalle tribune le auto di Pietro Bordino, vincitore della corsa su Fiat 804, e Pierre de Vizcaya, terzo al traguardo su Bugatti T29; in secondo piano compare una terza auto, una Diatto tipo 20S, guidata da Guido Meregalli. Costruito nel 1922 in soli 110 giorni, l'Autodromo di Monza è uno dei più longevi nel calendario di F1; Monza fu il terzo impianto permanente costruito in ordine di tempo dopo quelli di Brooklands e Indianapolis e la sua realizzazione fu decisa dall'AC Milano in occasione del 25° anniversario della sua fondazione. Il bollettino illustrativo che accompagna l'emissione del francobollo e' firmato da Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA