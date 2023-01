Auto: nasce Lamborghini Roma by Dl Racing, obiettivo Gt 2023

ROMA, 27 GEN - Dalla partnership tra Lamborghini Roma e DL Racing è nata una nuova realtà motorsport che ambisce a ben figurare a ogni livello nelle serie Gran Turismo pronte ad animare la stagione 2023 dell'automobilismo. Il team è stato ribattezzato in maniera inequivocabile Lamborghini Roma by DL Racing e si presenta in un panorama quanto mai competitivo con un organigramma di massimo livello, la gestione tecnica in pista affidata in esclusiva a una compagine vincente come Target Racing e una serie di programmi sportivi di punta sia nazionali sia internazionali, ideali anche per il lancio di giovani talenti emergenti e per esaltare la passione più pura di piloti non professionisti. Per DL Racing, scuderia milanese che fa capo all'imprenditore e pilota Diego Locanto, è la sfida più ambiziosa del 2023 dopo che la stagione 2022 ha concretizzato una cavalcata esaltante e "a tutto campo" mietendo esperienza sui circuiti e nelle serie principali d'Italia e anche in Europa, affinando così un knowhow sempre più ad ampio spettro nel circus del motorsport. Per Lamborghini Roma la nuova realtà rappresenta un profondo rinnovamento e l'opportunità dell'effettivo raddoppio di quanto portato in pista nel 2022.. "Questa nuova 'superscuderia' - afferma Diego Locanto (DL Racing) - è stata fortemente voluta da entrambe le realtà. Nasce dalla genuina passione delle persone coinvolte e dal desiderio di far crescere il progetto fino a diventare una realtà di primissimo piano. Siamo pronti a competere in più campionati e a cercare di vincere, ecco perché tecnicamente abbiamo puntato su Target Racing, compagine impegnata da anni ai vertici. Ci attende un duro lavoro, con tanti piloti in azione nei 4 campionati principali e magari in ulteriori programmi che stiamo pianificando". "Il raddoppio dell'impegno - aggiunge Marco Santanocita (Lamborghini Roma) - in ambito Motorsport è il suggello del grande successo ottenuto nella prima stagione di attività, che ci ha portato subito a essere protagonisti in ambito campionato GT Italia e nel Super Trofeo Monomarca Lamborghini a livello internazionale".

