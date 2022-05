Auto, Rally Italia Sardegna: 60 equipaggi al via dal 2 al 5/6

OLBIA, 11 MAG - Sessanti equipaggi, di 24 Nazioni, saranno al via dell'edizione 2022 del Rally Italia Sardegna, quinta prova del Campionato del Mondo Rally FIA in programma dal 2 al 5 giugno sugli sterrati della Gallura, gara valida anche per il WRC2 ed il WRC3, organizzata dall'Automobile Club d'Italia con il supporto della Regione Sardegna. I piloti partecipanti potevano essere di più ma gli organizzatori sono stati costretti a limitare le iscrizioni a 60 equipaggi, escludendo una decina di team, per esigenze logistiche e regolamentari della FIA. Sarà presente al via una nutrita rappresentanza di 15 piloti italiani, seguiti dai francesi con 7 iscritti, sono invece 6 i finlandesi, 4 gli spagnoli, con poi via via a seguire tutti gli altri. Al via della gara ci saranno tutti i principali equipaggi partecipanti al Campionato del Mondo con 11 vetture Rally 1 ibride che saranno affidate ai tre piloti ufficiali di Toyota - Rovanpera, leader del mondiale, Evans e Lappi - Hyundai (Neuville, Tanak e Sordo) e ai quattro di Ford MSport (Breen, Greensmith, Fourmaux e Loubet). Ci sarà inoltre anche una quarta Yaris Rally 1 affidata a Takamoto Katsuta, mentre nel WRC2 sono 36 gli iscritti: spiccano il campione in carica Andreas Mikkelsen, il russo Nikolay Gryazin e il boliviano Marcos Bulacia sulla Skoda Fabia Rally2 Evo della Toksport. Ci sarà poi anche il finlandese Teemu Suninen su Hyundai i20 Rally 2, con i francesi Eric Camilli e Yohan Rossel in gara su Citroen C3 Rally 2. Nel Wrc 3 sono invece quattro i driver al via, da segnalare le presenze del céco Cerny e dell'italiano Brazzoli su Ford Fiesta Rally 3.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA