Automodellismo radiocomandato, che passione! Siciliani fanno man bassa di titoli al campionato nazionale Amsci

Passione per il modellismo e competizione. C’è tutto questo nel campionato nazionale Amsci, Auto Model Sport Club Italiano, che si è disputato nei giorni scorsi a Venetico Marina, nel Messinese, per le categoria 1:10 e 1:14 elettrico indoor e dove i siciliani hanno ben figurato. La manifestazione si è svolta al Paradise Rc Arena di Venetico Marina, il secondo impianto permanente europeo per la superficie di gara in “Carpet ETS”, sito all’interno di una struttura comunale con una superficie coperta di 3000 metri quadrati dei quali oltre mille dedicati all’automodellismo radiocomandato. Per la direzione di gara erano presenti: Teodoro Spagnolo, presidente Amsci, per la direzione di gara; Vito Geraci, segretario Amsci, per il cronometraggio; Sebastiano Ferrara, delegato regionale Amsci per la Sicilia, per le verifiche tecniche. Tra i piloti che hanno partecipato anche Alessio Mazzeo, pilota professionista messinese, due volte vice campione mondiale, due volte campione europeo e dieci titoli italiani, unico pilota nel mondo ad aver corso finali mondiali in ogni categoria con motori a scoppio e Mirko Giarritta, anche lui messinese, due volte argento nell’elettrico 1:10 modificata e campione Italiano Super GT); Pietro Lucifora, pilota hobbista di Ragusa, vice campione EuroCup 2017, 7° posto assoluto al mondiale Formula 1:10; 2 volte campione italiano Formula 1:10; 2 volte vice campione LC 1:14; Campione Italiano GT.

Ecco tutte le classifiche:

Categoria EFRA F1

1° - Mazzeo Alessio

2° - Muscolino Andrea

3° - Marletta Gilles

Categoria EFRA F2

1° - Corna Jacopo

2° - Coco Riccardo

3° - Salvà Francesco

Categoria FORMULA 1:10

1° - Lucifora Pietro

2° - Lomonaco Alfio

3° - Basile Maurizio

Categoria LC 1:14 Finale A

1° - Giaimo Rosario

2° - Lucifora Pietro

3° - Midili Sebastian

Categoria LC 1:14 Finale B

1° - Ferrara Alessandro

2° - Calarese Alessandro

3° - Cutullo Damiano

