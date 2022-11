Azzurre sfidano la Slovacchia, caccia a pass per Eurobasket

ROMA, 26 NOV - Un passo, forse decisivo, verso gli Europei 2023 attende le azzurre del basket, che domani affronteranno la Slovacchia a Napoli nel quarto impegno del loro girone di qualificazione. L'Italia dopo tre partite è in testa a punteggio pieno e in caso di vittoria otterrebbe la certezza della qualificazione se la Svizzera nel pomeriggio perdesse col Lussemburgo. Con un successo anche delle elvetiche, l'accesso all'Europeo sarebbe comunque più vicino. "La Slovacchia gioca bene, è una squadra esperta con lunghe atipiche, che hanno centimetri ma sono pericolose anche al tiro da fuori. Una formazione completa e certamente pericolosa - ha spiegato il ct, Dino Lardo, che sceglierà in serata le 12 giocatrici impegnate domani -. Per noi è una partita importante che ci potrebbe avvicinare in maniera decisiva alla qualificazione. Dobbiamo giocare 40 minuti con concentrazione e intensità, tenendo presente quanto di buono abbiamo fatto anche con la Svizzera". L'ultimo incrocio tra Italia e Slovacchia risale ad un anno fa, nell'ambito della prima finestra delle qualificazioni, e le azzurre si imposero 66-69 completando una grande rimonta nell'ultimo quarto. All'EuroBasket 2023, in programma tra Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno prossimi, si qualificano 14 squadre: le prime di ogni gruppo e le quattro migliori seconde, ma se Slovenia e Israele fossero tra le squadre qualificate, otterrebbero il pass anche la quinta e la sesta migliore seconda.

