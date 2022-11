Azzurri: felicità Grifo, farò sempre di tutto per l'Italia

ROMA, 16 NOV - "Sono tanto felice, ringrazio la squadra per questa fiducia. Mancini ha sempre creduto in me? E' una situazione splendida, giocare per questi colori fa sempre tanto tanto piacere, è un orgoglio essere qui con grandi giocatori. Farò sempre di tutto per essere qui". Così Vincenzo Grifo, grande protagonista di Albania-Italia, in cui ha segnato due gol, ai microfoni di RaiSport. Ma com'è il rapporto con la squadra? "I ragazzi mi stimano e mi danno supporto - risponde Grifo -, questo mi dà tanta tanta forza, è un periodo che va avanti bene, spero continui così". "Abbiamo giocato 5-2-3, per pressare alto - continua -. Abbiamo fatto una grande partita, l'Albania ha buona forza. Abbiamo vinto 3-1 e per questo sono molto contento".

