Azzurri: Miretti e Fagioli, 'ci godiamo il momento'

ROMA, 14 NOV - ''Ho capito di essere stato convocato in Nazionale quando ho letto il mio nome e mi sono arrivati diversi messaggi. E' davvero una bella soddisfazione''. Fabio Miretti ha raccontato le sue prime emozioni ai canali ufficiali dell'Italia. ''Quando giochi nell'Italia Under 20 e 21 inizi a sperare di giocare nella Nazionale maggiore. Un giocatore azzurro a cui vorrei assomigliare? Claudio Marchisio, per il percorso che ha fatto, fra l'altro - ha spiegato il giovane centrocampista della Juventus in ritiro da ieri a Coverciano - mi ha premiato qualche giorno fa al Golden Boy, è stato un onore, lui è un punto di riferimento per i giovani''. Altro debuttante alla corte di Roberto Mancini è Nicolò Fagioli, classe 2001, un altro dei gioielli che stanno brillando in bianconero: ''Oggi abbiamo conosciuto i compagni, è stato tutto emozionante, divertente e adesso, felici, ci godiamo il momento - ha dichiarato il centrocampista parlando anche ai canali dell'Italia -. Come ho saputo della chiamata? Ero a casa, non me lo aspettavo e neppure me ne ero accorto perché stavo dormendo. Non sapevo a che ora uscissero le convocazioni, poi hanno iniziato ad arrivare tanti messaggi e mi sono... svegliato''. Per Miretti l'esempio è De Bruyne, per Fagioli sono Del Piero e Modric.

