Azzurri Mondiali:De Giorgi,questi giovani speranza per Paese

ROMA, 12 SET - "Questi azzurri sono giovani talentuosi, sono un segno di speranza per il nostro Paese perche' generano valore". Lo ha detto Ferdinando De Giorgi, ct dell'Italia di pallavolo campione del mondo, ringraziando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale gli azzurri. "Abbiamo raggiunto un risultato storico - ha detto il tecnico azzurro - Avevo vinto l'ultimo titolo 24 anni fa, da giocator, e rivincerlo oggi e' stato come un lungo abbraccio con un gruppo di ragazzi che ha creduto nel progetto e si e' speso fino in fondo"

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA