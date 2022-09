Azzurri: Raspadori, bisogna ripartire con coraggio

FIRENZE, 20 SET - "Bisogna ripartire con coraggio e farlo nel migliore dei modi". Così Giacomo Raspadori dal ritiro azzurro di Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando le due gare di Nations League contro l'Inghilterra (venerdì a Milano) e con l'Ungheria lunedì prossimo a Budapest. "Vogliamo rimetterci in gioco e ritrovare l'entusiasmo, il lavoro è l'unica strada per ricostruire e cercare di fare qualcosa di grande - ha proseguito l'attaccante del Napoli -. Sarà dura vivere il Mondiale da spettatori, ma bisogna guardare oltre e preparare il futuro. Del mio Napoli di adesso porterei in Nazionale il coraggio di attaccare sempre e la spensieratezza nell'affrontare le partite".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA